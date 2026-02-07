２月７日の京都１０Ｒ・エルフィンＳ・リステッド（牝馬限定、芝１６００メートル＝９頭立て）は単勝１番人気のスウィートハピネス（牝３歳、栗東・北出成人厩舎、父リアルインパクト）が直線で突き抜け、２勝目を挙げた。勝ち時計は１分３３秒０（良）。道中は馬場の荒れた内側を後方から追走。追走で手が動くような場面もあったが、インに進路を取った直線で脚を伸ばし、最後は前を行くベルサンローランとアイニードユーの間