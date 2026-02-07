今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手（４２）が７日、２、３軍が春季キャンプを行っている高知・春野総合運動公園野球場で即席サイン会を行った。栗山自らの提案で実施。約２５０人が列を作り、１人１人と会話しながら約３０分にわたって笑顔でサイン対応を行った。