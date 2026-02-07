セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、加入に迫っている元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンに言及した。6日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在32歳のチェンバレンはサウサンプトンの下部組織出身で、2010年3月に16歳199日にしてトップチームデビューを飾ると、2011年夏にアーセナルへ完全移籍。当時のアーセン・ヴェンゲル監督の下、ウイングだけでなく中盤のセンターとして