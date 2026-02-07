京都サンガF.C.は7日、MF福岡慎平の負傷を発表した。発表によると、福岡は1月27日に受傷し、京都市内の病院にて検査を受けた結果、右ひざ内側半月板損傷と診断。2月2日に手術を受け、全治は約4カ月と明らかになっている。現在25歳の福岡は京都サンガF.C.のU−15、同U−18を経て、2019年にトップチームに昇格して以降、京都一筋でプレーしている。2022年から背番号「10」を背負い、2024シーズン途中からはキャプテンにも就任