ＪＲＡは２月７日、東京８Ｒ以降を積雪のため取りやめると発表した。「積雪の影響により、安全な競馬の実施が困難であると判断されるため、第８競争以降を取りやめるといたします」と説明。なお、これに伴う代替競馬および続行競馬は実施しない。ジョッキーたちはどう思ったのか？「寒い！」と言いながら引き揚げてきた佐々木大輔騎手（２２）は、ネックウオーマーに霜をつけたまま下馬。水分を多く含んだぬれ雪に苦戦し、「先