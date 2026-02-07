２月１１日がやってくる。野村克也さんの命日である。２０２０年の死去から６年。その人気は不変だ。七回忌法要イベント「月見草人生ノムさん」が「選手時代」と「監督時代」に分かれ、都内２か所で開催される。「選手時代」を展示中の東京・墨田区吾妻橋にある「ル・モンド駒形」を訪ねた。＊＊＊展示されている直筆のノートからは、野村克也という野球人がテスト生から球史に残る「打てる捕手」に進化した軌跡が浮か