明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が7日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と浦和レッズが対戦した。17年ぶりにJ1の舞台へ帰ってきた千葉とタイトルを渇望する浦和が、雪の『フクダ電子アリーナ』で激突。ホームの千葉は序盤のイニシアチブを握ろうとホームの千葉が積極的な立ち上がりを見せたが、浦和は5分に千葉の出鼻をくじいて先制する。GK西川周作のロングボールを肥田野蓮治が頭でつなぐ。先に反応でき