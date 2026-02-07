女優・浜辺美波が主演映画のオフショットを公開し、反響を集めている。今月６日に公開された映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）で、ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮とダブル主演を務める浜辺。７日までに自身のインスタグラムを更新。「映画『ほどなく、お別れです』本日公開を迎えました」と報告し、共演の永作博美との２ショットなどオフショットを複数披露した。続けて「既にたくさんのあたたかい感想をいただき、