団体第１日は６日、ペアと女子のショートプログラム（ＳＰ）、アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）が行われ、日本は順位点２３点で米国と２点差の２位につけた。ペアの三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）は８２・８４点、女子ＳＰの坂本花織（シスメックス）は７８・８８点でともに１位となり、順位点１０点を獲得。ＲＤの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は８位だった。７日の男子ＳＰとの合計点で１０チー