元中日監督の与田剛氏（60）が、横浜（現DeNA）時代の同僚・阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。亜大では通算1勝だった与田氏を支えた1年先輩・阿波野氏との秘話を明かした。高校時代から無名の存在だった与田氏。「野球がうまくなるために一番厳しいところ」で、と亜大に進学した。阿波野氏らレギュラー組と同じ部屋に入れられたが、与田氏自身は“自称カス組”で、まったく芽が出なかった。2年の夏