モーニング娘。'２６の牧野真莉愛（２５）が７日、都内で写真集「ＢｌｏｏｍｉｎｇＭＡＲＩＡ２５」（ワニブックス）の発売イベントを行った。今月２日の誕生日に発売した一冊はオーストラリアのパースで撮影。すっぴん姿で表紙を飾り、お気に入りは海岸でのビキニ姿のカットといい「素の自分がでています。さちいっぱいの私がでています。