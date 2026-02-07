全日本プロレス７日の新木場大会で、斉藤ジュン（３９）が３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）とハッシュタグ（＃）論争を繰り広げた。２３日の東京・大田区総合体育館で行われるＶ５戦を控えた２人はこの日、６人タッグでの前哨戦で激突。決戦を意識した２人は序盤から激しくやりあったが、最後はジュンが井上凌をサイコブレイクで沈めて３カウントを奪った。?ミスター斉藤?土井成樹、セニョール斉藤との「斉藤ブラザーズ」で