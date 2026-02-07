ボートレーサーの宮地元輝（３９＝佐賀）と前田将太（３７＝福岡）が７日、Ｇ?「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」を開催中の山陽オートレース場でトークショーを行った。宮地といえば水上もさることながら、その独特のファッションセンスでもファンの関心を集める。この日も「オートレース場の品格に見合った服装で来ました」と比較的フォーマルないで立ちで登場。前田からも「ＴＰＯを意識してますね