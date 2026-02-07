◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ 第2クール（宮崎県・都城市）プロ野球・ロッテの郄部瑛斗選手が、今季に向けて力強く意気込みました。第2クールに突入した春季キャンプについては「充実した日々を送れている」、「これからに向けて良い準備になっている」と満足げ。昨季については「本当にいい感覚がなくて、どうにもならない状態が続いていた。最後なんとか形になるものが残せたのは良かったですけど、チームにとっては