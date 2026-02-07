ミラノ・コルティナ五輪でスピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、世界記録を持つ１５００メートルで金メダルに挑む。「これ以上ないと思えるレースをした上で見える景色を見てみたい」。静かに気持ちを高め、その時を待っている。１５歳で２０１０年バンクーバー大会に出場した高木は今回が４度目の五輪。前回２２年北京大会では冬季五輪の日本勢で単独最多となる１大会４個（金１、銀３）のメダルを獲得