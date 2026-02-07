◇明治安田J1百年構想リーグ第1節鹿島1―1FC東京（PK4ー5）（2026年2月7日味の素スタジアム）「明治安田J1百年構想リーグ」は7日に各地で3試合が行われ、昨季J1王者の鹿島はアウェーでFC東京戦に臨んだ。90分を戦い1―1で決着がつかず、PK戦の末に敗れた。今大会の各記録はJ1とは別の公式戦として扱われるものの、“2連覇”へ向けて好発進とはならなかった。雪が舞う中、アウェーで迎えた開幕戦。序盤から素早い寄せと丁