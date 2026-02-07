プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に出演。２０１０年のバンクーバー五輪に出場した際の独特のリラックス法を明かした。番組では、この日未明に開会式を迎えたミラノ・コルティナ五輪を特集した。１７００人が収容可能というミラノの選手村は、２４時間利用可能な食堂・カフェやトレーニングルームのほか、ボードゲームなどを楽しむことができるリラクゼー