声優・アーティストとして活動する小日向美香のファースト写真集『まなざし』（イマジカインフォス／2026年2月14日）の特典画像が発表された。 【写真】小日向美香1st写真集『まなざし』特典画像を見る 本写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当。写真集のロケ地は京都＆滋賀であり、小日向が思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る。 特典で使用される写真も、もちろん