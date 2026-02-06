出版社宝島社の自社玩具ブランド「宝島社トイズ」が新たな取り組みとしてカプセルトイ市場へ参入。2026年6月より商品を発売することが発表された。 「宝島社トイズ」から発売されるカプセルトイ第1弾は、平成に人気を博した宝島社のストリートファッション誌「CUTiE（キューティ）」を再現した豆本と、2000年代に大流行したブランド「Cher（シェル）」のミニバッグキーホルダーが展開。 「CUTiE」