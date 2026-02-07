雪景色の札幌･･･ダウン姿で笑顔の?ミキッペ?テレビドラマ「柔道一直線」(TBS、1969年)でヒロインをつとめた71歳女優が最新ショットを披露し話題になっている。「寒さも一層厳しく雪も多くなる季節です。大雪でお困りになっていらっしゃる方々もおられます。大きな雪害がまた起こらない事を願っております。皆様も暖かくして、お身体をお気をつけてお過ごしください。今年の年明けは、札幌に行ってました」と、札幌を訪れた様子