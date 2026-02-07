◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表に選出されたソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が、WBC球を使ってブルペンで約50球を投げ込んだ。キャンプインからNPBの公認球を投げていたが、この日はWBC球を使用。「今日のテーマは前の（ブルペン）いいところをキープしてというところだったけど、感覚は思っていたのと違って、調整が必要」と振り返った。WBCの代表