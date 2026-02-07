今週は「2025日本一記念選手着用モデルTシャツ（XL）」（税込み4,400円）を3人にプレゼントします。2025年の日本一達成を記念したTシャツです。※背番号なし※サイズ:XL応募はこちらをクリック応募の締切は2月13日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。◇◇◇球団公式動画配信サービス「ホークスTV」に、月額プランより年間3,800