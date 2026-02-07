◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）ソフトバンクの柳町達が野球人生初の一塁特守を行った。慶大時代に三塁は就いていたが、一塁は初めてという。昨シーズン終了後、小久保裕紀監督から起用の幅を広げるために一塁挑戦を打診されていた。中村晃モデルの一塁ミットも新調。サブグラウンドでドラフト5位新人の郄橋隆慶とともに本多雄一内野守備走塁コーチのノックを受け、小久保監督も訪れていた。柳町は「疲れ