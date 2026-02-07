伊豆半島に一足早い春の訪れを告げる「河津桜まつり」が2月7日から静岡県河津町で始まりました。 【写真を見る】いよいよ開幕「河津桜まつり」今年は順調に開花 見頃は2月中旬に迎える見込み=静岡・河津町 河津桜まつりの会場では、小雨が降る中、開幕式典が行われ、関係者がテープカットをしてイベントの成功を祈りました。 2026年は川端康成原作の「伊豆の踊子」が発表されて100年の節目になることから、地元の中学生が