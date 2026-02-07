2月7日午前、静岡県掛川市の堆肥置き場で火事がありました。警察は茶畑用の堆肥が自然発火した可能性もあるとみて調べています。 【写真を見る】堆肥置き場で火災 警察署から煙を確認...茶畑用の堆肥から自然発火したか=静岡・掛川市 火事があったのは掛川市満水の堆肥置き場です。警察によりますと7日午前9時40分頃、警察署から煙があがっているのを発見した警察官が現場を確認しに行ったところ、茶畑用の堆肥が燃えていたとい