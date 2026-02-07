原爆資料館の2025年度の入館者数が、過去最多を更新しました。2月6日までの入館者数は226万7662人に達し、年度末まで2か月近く残す中、これまでに最も多かった2024年度の226万4543人を超えました。そのうち36.7％にあたるおよそ83万3千人が外国人で、人数・割合とも過去最高となっています。入館者が増えた要因について石田芳文館長は「ウクライナや中東における紛争など、厳しさを増す国際情勢の中で平和や安全に対する危機感が高