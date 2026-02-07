グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1冒頭のあいさつで金城碧海は「皆さんの心の中にずっといます」としっとりトーク。「家賃は滞納中です」とボケて、メンバーから「ダメダメ！」と相応の愛を返すように促されていた。ドームでは号泣した。河野純喜