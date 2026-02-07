きのう（6日）夜、埼玉県毛呂山町の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む90歳の男性と連絡がとれておらず、警察が遺体の身元の確認を進めています。火事があったのは毛呂山町の木造2階建て住宅で、きのう午後10時20分ごろ、「隣の家の2階から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など6台が出動し火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住