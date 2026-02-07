前回大会で３連覇を果たした横浜市。アンカー服部輝空の力走で２位と１分差をつけた＝昨年２月、山北町三保支所前８日に予定されていた第８０回市町村対抗かながわ駅伝競走大会は、積雪によるコンディション不良のため中止となった。主催する神奈川県が７日に発表した。県の担当者によると、７日の降雪により丹沢湖周辺の競技コースでは積雪や路面の凍結が発生し、安全確保が困難と判断した。同大会が中止となるのは３年ぶり。