中道改革連合の野田佳彦共同代表は７日、衆院選（８日投開票）最終日を都内でスタートした。吹雪が舞う中、東京・杉並区のＪＲ阿佐ヶ谷駅で街頭演説を行った野田氏は、自民党候補の門ひろ子氏と激戦を繰り広げる立憲民主党共同代表としてサポートを受けた吉田はるみ氏への応援を終えたあと、報道陣のぶら下がり取材に応じた。週末の投票日（８日）は、首都圏を含め全国的に大雪という予報。この影響で投票率の低下も危惧され