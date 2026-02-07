全日本プロレス７日の新木場大会で、世界タッグ王者の綾部蓮（２８）が、鈴木秀樹（４５）を下してＶ２に弾みを付けた。タロース（３４）とのコンビ「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」で世界タッグのベルトを保持する綾部は、２３日の東京・大田区総合体育館大会で鈴木、諏訪魔組の挑戦を受ける。そんな中、この日のＴｏＣは安齊勇馬を仲間に加えて６人タッグ戦に出場。鈴木、関本大介、真霜拳號組と対戦した。試合