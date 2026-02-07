◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）３月１５日にＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝のスパーリングパートナーを務めるＷＢＣ世界スーパーバンタム級１９位・セレックス・カストロ（２５）＝メキシコ＝が７日、来日した。増田は横浜ＢＵＮＴＡＩで行われる「Ｕ―ＮＥＸ