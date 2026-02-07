◇明治安田J1百年構想リーグ第1節浦和2―0千葉（2026年2月7日フクダ電子アリーナ）明治安田J1リーグは7日に各地で3試合が行われ、浦和はアウェーで17年ぶりにJ1復帰した千葉に2―0で勝利した。前半5分にFW松尾が自ら倒されて得たPKを決めて先制すると、前半12分には大卒ルーキーFW肥田野がゴール前のこぼれ球を左足で押し込み追加点。5921日ぶりのJ1勝利を狙った千葉を完封して白星発進した。スコルジャ監督は「選手がい