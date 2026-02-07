スキージャンプ競技が行われるプレダッツォの会場では、翌日に初戦を控えたジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）や丸山希（北野建設）、現役最後の五輪に臨むノルディック複合の渡部暁斗（同）らが笑顔で行進した。先頭を歩いたのは、帽子にイタリア国旗をさし、両手で日の丸を広げて登場したジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）。華麗なステップを踏みながら、スキー日本選手団を先導した。