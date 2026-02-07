台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が７日までに自身のインスタグラムを更新。東京観光した際のミニスカートの私服ショットを投稿した。3月に開催されるWBCで台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、サミーら日本でも高い人気を誇るメンバーが参