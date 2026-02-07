西武鉄道は2026年2月1日(日)から、対話型AIエージェントを活用し、秩父・横瀬エリアの観光案内を行う実証実験を開始しました。フライアウト企画と連携したこの試みは、芦ヶ久保駅を皮切りに順次拡大。57カ国語対応のAIキャラクターが、無料で利用者の旅をサポートします。駅のサイネージに美少女降臨！しかもそのままスマホへ、まるでアニメの世界24時間、スマホでアリスが同行（イメージ）秩父の名所に突如として現れたのは、青い