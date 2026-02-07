[2.7 J1百年構想EAST第1節 千葉 0-2 浦和 フクアリ]秋春シーズン移行に伴う特別大会・明治安田J1百年構想リーグは7日に開幕節2日目を行った。17年ぶりのJ1に挑むジェフユナイテッド千葉と浦和レッズの対戦は、浦和が2-0で勝利。前半5分にMF松尾佑介がPKを決めて先制点を決めると、12分には大卒ルーキーのFW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)がゴールを挙げた。千葉は1月31日のちばぎんカップ(●1-2)から先発を2人変更。J1昇格プレーオ