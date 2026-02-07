[故障者情報]京都サンガF.C.は7日、MF福岡慎平が京都市内の病院で検査を受けた結果、右膝内側半月板損傷と診断されたことを発表した。全治約4か月となる。クラブによると、福岡は1月27日に受傷。2月6日のJ1百年構想リーグWEST第1節はメンバー外だった。