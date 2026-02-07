[2.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節 甲府-福島 JITス]Jリーグ最年長出場記録を更新した福島ユナイテッドFCのFW三浦知良は、前半20分で途中交代となった。今季より福島に加入して、横浜FCに在籍した2021年以来のJリーグに復帰した三浦は、福島での初陣となった百年構想リーグの開幕戦、敵地でのヴァンフォーレ甲府戦に先発出場。21年3月10日のJ1第3節・浦和レッズ戦以来、1795日ぶりのJリーグ公式戦の出場を果たすとともに、