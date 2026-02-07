松本山雅FCは6日、Jリーグ百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは今季加入のMF深澤佑太(25)に決定。副キャプテンはDF小川大貴(34)、DF宮部大己(27)、MF村越凱光(24)が務める。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽深澤佑太「キャプテンを務めさせていただくことになりました。石〓監督に任せていただいた期待に応えられるように自分らしく頑張ります。口先ではなく行動で示せるようにピッ