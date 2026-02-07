大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第13節GAME1が2月7日（土）に行われ、リクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館にてヴォレアス北海道とウルフドッグス名古屋が対戦した。 ここまで13勝11敗と勝ち越し4位につけているWD名古屋と、6勝16敗で9位のヴォレアスが戦うこの試合。2025年12月に行われた令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会（天皇杯）の決勝以来の対