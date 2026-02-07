中日の絶対守護神、松山晋也投手（25）が7日、キャンプで初めてBPに登板。育成の三上、福元の2人に対し、30球を投げて、ヒット性の打球は4本だった。「きょうは、打者に投げられたのが良かった。これからスピードを上げていきたい」クローザー1年目の昨年は、46セーブをマークしてセーブ王を獲得。昨秋の侍ジャパン強化試合でも好投し、今春のWBC出場を目標にしていたものの、メンバー選外となった。「結果的にWBCに選ばれ