【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝淵上隆悠】米国とイランは６日、中東オマーンの首都マスカットで開いた高官協議で、協議を継続することで合意した。双方が本国に協議内容を持ち帰り、今後の協議のあり方を検討する。次回協議は来週にも行われる見通しだ。イランのアッバス・アラグチ外相は国営テレビに対し、「非常に良い雰囲気だった」と協議を評価したが、不信感の克服を課題に挙げた。ロイター通信はイランから説明を受け