3児の母でタレントの小倉優子（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。ワンパンで作るカルボナーラを披露した。【写真】「画期的な作り方」フライパンひとつで“絶品”カルボナーラを披露した小倉優子小倉は「お夕飯後、長男から『まだお腹空いているけど、何かある？』 私『何食べたいの？』長男『カルボナーラ作れる？』」と食後の親子のやり取りを明かし、「私『お鍋洗うの面倒だから、フライパンで作るカルボナーラらい