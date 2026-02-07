カーリングやそり競技などが行われるコルティナダンペッツォでは、町中心部の目抜き通りを選手らが行進した。日本はスケルトン男子の高橋弘篤（エフアシスト）らが観客に手を振りながら登場。イタリア選手団にはひときわ大きな歓声があがった。気温が０度近くまで下がる中でも多くの人が式典を見守り、最後は「ディボーナ広場」に設置された聖火台にミラノと同時に聖火がともった。