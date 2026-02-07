◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節甲府―福島（７日・ＪＩＴス）Ｊ２甲府は開幕戦で、元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）を擁するＪ３福島と対戦した。Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新したレジェンドとの対戦で、先制ゴールを決めたのはＦＷ三平和司（みつひら・かずし、３８）。前半３分、スルーパスをペナルティーエリアで受け、中央から左足でゴール左下に決めた。ふだんは「さんぺい