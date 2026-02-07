俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、美スタイル映えるファッションショットを披露した。Ｃｏｃｏｍｉは７日までに自身のインスタグラムを更新。「今年は『脚を出していく』をファッションの目標にしたいですね」と抱負をつづり、美スタイル映える革ジャン×ミニボトムス×ロングブーツのコーデで街並みに溶け込むショットを多数公開した。この投稿にファンからは多くの「いいね