お笑いコンビ・FUJIWARAの原西孝幸がABEMA的ニュースショーに出演した際に、自身の老後について語る場面があった。【映像】沖田ダム、管理人の居住スペース（実際の映像）番組ではこの日、宮崎県延岡市が「沖田ダム」の住み込み管理人を募集していることを紹介した。その応募資格は「 (1) 管理事務所に居住することができる夫婦など（2人）で、常時（365日）ダムに最低一人は常駐できること」「 (2)業務に支障とならない程度