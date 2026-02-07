グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1ライブフィルムとして残せてよかったものを話すことに。佐藤景瑚は「写っていてよかったことは『萌え萌えキュン！』」と動きつきで披露。「まさか残っているとは。こんなにウケると思っていなくて。JAMにはウケがい