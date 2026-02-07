少女らの性的人身売買の罪で起訴され、勾留中に死亡したアメリカの富豪エプスタイン氏に機密情報を漏らした疑いが浮上しているイギリスの前駐米大使の関係先に、ロンドン警視庁が家宅捜索に入りました。【映像】家宅捜索の様子立田祥久リポ「多くのメディアが集まっているのは、イギリスの前の駐米大使の関係先です。エプスタイン氏との関与をめぐり家宅捜索が行われています」現地メディアによりますと、6日、家宅捜索を受け